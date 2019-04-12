Президент «Далласа»: если Новицки передумает, подпишу с ним пятилетний контракт

Президент по баскетбольным операциям «Даллас Маверикс» Донни Нельсон готов к тому, что мощный форвард команды Дирк Новицки изменит решение о завершении игровой карьеры после окончания нынешнего сезона.



«Если Новицки передумает, то я безо всяких раздумий немедленно подпишу с ним пятилетний контракт», – приводит слова Нельсона официальный сайт организации.



40-летний Новицки выступал в НБА только за «Даллас». За 21 год в лиге он однажды становился чемпионом, по разу был признан самым ценным игроком сезона и самым ценным игроком финальной серии плей-офф, четыре раза включался первую символическую сборную сезона, 14 раз приглашался на Матч звёзд лиги и один раз становился победителем конкурса трёхочковых.

Он и есть «Даллас». Трибьют Дирку Новицки Великий немец уходит, навсегда изменив НБА.