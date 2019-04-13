ESPN: Уолтона уволили, он не договаривался с «Лейкерс» о расставании

Бывший главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон хотел продолжить работать в калифорнийском клубе, сообщает ESPN.

«В пятницу «Лейкерс» объявили, что клуб и Уолтон «взаимно согласились расстаться». Но не заблуждайтесь, что бы ни говорилось в пресс-релизе, Уолтон был уволен. Источники сообщили, что он хотел продолжить тренировать «Лейкерс», несмотря на все трудности», — говорится в статье на сайте издания.

Люк возглавлял «Лос-Анджелес» в течение последних трёх сезонов. В нынешней кампании калифорнийская команда не смогла выйти в плей-офф, закончив регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее с поста президента «Лейкерс» ушёл легендарный разыгрывающий клуба Мэджик Джонсон. Он заявил, что чувствовал себя счастливее, когда не занимал эту должность.