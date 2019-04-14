Трёхочковый Огастина принёс «Орландо» победу над «Торонто» в первом матче серии

В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и уступил со счётом 101:104 (30:25, 19:32, 27:18, 25:29).

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Главным героем встречи стал разыгрывающий «Мэджик» Ди Джей Огастин, в активе которого 25 очков и победный трёхочковый за 4,2 секунды до финальной сирены. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Аарон Гордон.

Самым результативным игроком в составе «Торонто» стал форвард Кавай Леонард, который набрал 25 очков. Близок к дабл-даблу был Паскаль Сиакам (24 очка, 9 подборов).

Таким образом, «Орландо» открыл счёт в четвертьфинальной серии — 1:0. Вторая встреча команд состоится 17 апреля и также пройдёт в Торонто.