Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Трёхочковый Огастина принёс «Орландо» победу над «Торонто» в первом матче серии

Трёхочковый Огастина принёс «Орландо» победу над «Торонто» в первом матче серии
Баскетбол / НБА

В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и уступил со счётом 101:104 (30:25, 19:32, 27:18, 25:29).

Календарь плей-офф НБА

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Мэджик» Ди Джей Огастин, в активе которого 25 очков и победный трёхочковый за 4,2 секунды до финальной сирены. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Аарон Гордон.

Самым результативным игроком в составе «Торонто» стал форвард Кавай Леонард, который набрал 25 очков. Близок к дабл-даблу был Паскаль Сиакам (24 очка, 9 подборов).

Таким образом, «Орландо» открыл счёт в четвертьфинальной серии — 1:0. Вторая встреча команд состоится 17 апреля и также пройдёт в Торонто.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
14 апреля 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
101 : 104
(30:25, 19:32, 27:18, 25:29)
Орландо Мэджик
Орландо
Торонто Рэпторс: Леонард - 25, Сиакам - 24, Ванвлит - 14, Грин - 13, Марк Газоль - 13, Ибака - 5, Пауэлл - 4, Микс - 3, Лоури, Миллер, Морлэнд, Лин, Буше
Орландо Мэджик: Огастин - 25, Фурнье - 16, Айзек - 11, Вучевич - 11, Гордон - 10, Картер-Уильямс - 10, Росс - 10, Берч - 6, Ивунду - 5, Мартин, Грант, Фразьер
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент