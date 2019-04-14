Тимма: не удивлюсь, если серия ЦСКА — «Баскония» растянется до пяти игр

Форвард подмосковных «Химок» Янис Тимма поделился ожиданиями от четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между ЦСКА и испанской «Басконией».

«Думаю, что у «Басконии» хорошие шансы обыграть ЦСКА. В последнем матче регулярного сезона они доказали, что могут на равных играть с «армейцами» на выезде. Они ужасно провели четвёртую четверть, но были сильнее в первых трёх. Так что ЦСКА точно не будет легко. Не удивлюсь, если серия растянется до пяти игр», — приводят слова Тиммы «Известия».

Серия 1/4 финала длится до трёх побед одной из команд. Противостояние начнётся матчами в Москве. Отметим, что в ходе регулярного чемпионата ЦСКА на выезде уступил «Басконии», а 4 апреля в ответном матче с трудом переиграл испанцев — 82:78.