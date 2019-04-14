Попович вышел на 1-е место по числу побед в регулярном чемпионате и плей-офф НБА

Для главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича победа над «Денвер Наггетс» в первом матче серии первого раунда плей-офф стала 1413-й по сумме регулярного чемпионата и плей-офф НБА. Таким образом, он обогнал Ленни Уилкенса и вышел на 1-е место в истории лиги по этому показателю.



70-летний Попович всю карьеру работает в «Сан-Антонио» и возглавляет команду в течение 23 сезонов. За это время он одержал 1245 побед при 575 поражениях в регулярном чемпионате и выиграл 168 матчей, проиграв 110, в плей-офф. Под его руководством «Спёрс» пять раз становились чемпионами и ещё раз выходили в финал плей-офф.



Выездная встреча завершилась победой «Сан-Антонио» со счётом 101:96. После неё «Спёрс» ведут в серии — 1-0.

Отцы и дети. Строгий Попович примет экзамен у Йокича и компании Серия с «Сан-Антонио» может дать «Денверу» больше, чем место во втором раунде.