Яннис Адетокунбо вколотил роскошный данк, выпрыгнув от линии штрафных бросков

Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал автором одного из самых зрелищных эпизодов первого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Детройт Пистонс». В середине третьей четверти он перехватил мяч после неточного паса соперника около трёхочковой дуги на своей половине площадки, убежал в быстрый отрыв и завершил его эффектным данком одной рукой, выпрыгнув почти от линии штрафных бросков.



Встреча завершилась домашней победой «Милуоки» со счётом 121:86. После неё «Бакс» ведут в серии 1-0. Адетокунбо в этой встрече набрал 24 очка, совершил 17 подборов, отдал 4 передачи и сделал перехват за 23 минуты.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.