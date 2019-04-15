Уэстбрук вышел на 6-е место по количеству трипл-даблов в плей-офф

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук, набрав 24 очка, совершив 10 подборов и отдав 10 результативных передач в первом матче серии первого раунда с «Портленд Трэйл Блэйзерс», довёл их общее количество в плей-офф НБА до 9. Таким образом, он сравнялся с Уилтом Чемберленом на шестом месте в истории лиги по этому показателю.



Впереди 30-летнего Уэстбрука остаются только Ларри Бёрд (10 трипл-даблов в плей-офф), Рэджон Рондо (10), Джейсон Кидд (11), Леброн Джеймс (23) и Мэджик Джонсон (30).



Встреча завершилась выездным поражением «Оклахома-Сити» со счётом 99:104. После неё «Тандер» уступают в серии 0-1.



Всего «Оклахома-Сити» выиграл около 80% матчей, в которых Уэстбрук оформлял трипл-даблы.

«Портленд» с победы начал серию с «Оклахомой», несмотря на трипл-дабл Уэстбрука