Стивенс: «Индиана» вкалывала в обороне, как папа Карло, будто в плей-офф 80-х

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс после первого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Индианой Пэйсерс» отметил действия соперника в защите.



«Игроки «Индианы» вкалывали в обороне, как папа Карло. Глядя на счёт, создавалось впечатление, что это встреча плей-офф 80-х. Нам было очень тяжело. Оппоненты действовали в силовой манере. А нам ещё над многим нужно работать.



Но при этом соперник не реализовал ряд важных бросков, а мы забивали в критические моменты. Мы отдали все силы на паркете», – приводит слова Стивенса ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Бостона» со счётом 84:74. После неё «Селтикс» ведут в серии 1-0. В нынешнем сезоне команда Стивенса ни разу не набирала так мало очков за матч.

«Бостон» обыграл «Индиану» и вышел вперёд в серии