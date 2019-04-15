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Стивенс: «Индиана» вкалывала в обороне, как папа Карло, будто в плей-офф 80-х

Стивенс: «Индиана» вкалывала в обороне, как папа Карло, будто в плей-офф 80-х
Баскетбол / НБА

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс после первого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Индианой Пэйсерс» отметил действия соперника в защите.

«Игроки «Индианы» вкалывали в обороне, как папа Карло. Глядя на счёт, создавалось впечатление, что это встреча плей-офф 80-х. Нам было очень тяжело. Оппоненты действовали в силовой манере. А нам ещё над многим нужно работать.

Но при этом соперник не реализовал ряд важных бросков, а мы забивали в критические моменты. Мы отдали все силы на паркете», – приводит слова Стивенса ESPN.

Встреча завершилась домашней победой «Бостона» со счётом 84:74. После неё «Селтикс» ведут в серии 1-0. В нынешнем сезоне команда Стивенса ни разу не набирала так мало очков за матч.

«Бостон» обыграл «Индиану» и вышел вперёд в серии
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