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Гриффин полностью пропустит серию с «Милуоки»

Гриффин полностью пропустит серию с «Милуоки»
Баскетбол / НБА

Мощный форвард «Детройт Пистонс» Блэйк Гриффин, наиболее вероятно, полностью пропустит серию первого раунда плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» из-за травмы левого колена, сообщает Yahoo Sports. Он испытывал боли в колене в течение нескольких недель, из-за чего не принял участия в последней встрече регулярного чемпионата и первой игре плей-офф. При этом повреждение не является серьёзным и не требует операции.

Гриффин был самым результативным игроком команды в регулярном чемпионате. Он набирал по 24,5 очка, совершал по 7,5 подбора и отдавал по 5,4 передачи за 35 минут в среднем за игру. До начала плей-офф форвард в нынешнем сезоне пропустил всего 7 матчей.

«Детройт» уступил в первой встрече серии на выезде со счётом 86:121.

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