Батлер: «Филадельфии» повезло. Мы могли бы проигрывать 0-4, а не 0-1

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джимми Батлер призвал не слишком беспокоиться по поводу домашнего поражения в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Бруклин Нетс».



«Нам повезло. Мы играем в баскетбол каждый день. Мы вышли в плей-офф. Мы заняли третье место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Мы счастливы. Всё могло быть намного хуже. Мы могли бы проигрывать 0-4, но уступаем только 0-1.



Поэтому не стоит переживать из-за ситуации в серии. Мы выйдем на следующий матч настроенные только на победу», – приводит слова Батлера ESPN.



Уступив на домашнем паркете, «Филадельфия» потеряла преимущество своей площадки, которое она получила, заняв более высокое место в регулярном чемпионате.

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