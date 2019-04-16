Керр: «Голден Стэйт» перестал играть в матче с «Клипперс»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал поражение со счётом 131:135 во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (1-1).

В третьей четверти преимущество «Голден Стэйт» достигло 31 очка (94:63), после чего «Клипперс» отыграли отставание и вышли вперёд. Этот камбэк стал самым большим в истории плей-офф НБА.

«Мы перестали играть. Наша команда будто отсоединилась от матча в середине третьей четверти. Мы потеряли преимущество над «Клипперс» в защите. Они набрали 85 очков во второй половине. До большого перерыва мы отличную действовали в обороне. Наша команда немного запуталась. Когда допускаешь это, появляются проблемы, особенно в плей-офф», — приводит слова Керра ESPN.