Моня назвал игроков, которые могут заменить Хвостова в сборной России

Форвард «Химок» Сергей Моня прокомментировал травму разыгрывающего БК «Локомотив-Кубань» и сборной Росиси Дмитрия Хвостова.

«Хвостов отыграл все игры в квалификации и хорошо зарекомендовал себя на позиции основного разыгрывающего. Конечно, это огромная потеря для нашей сборной. Те, кто был на вторых ролях, сейчас получат возможность проявить себя на Кубке мира. У нас есть игроки: Евгений Бабурин, Вячеслав Зайцев, Дмитрий Кулагин, Миша Кулагин – если восстановится. Главное, чтобы им доверяли.

Конечно, я желаю Дмитрию скорейшего выздоровления. Мы переписывались с ним, он сказал, что операция прошла успешно. Сейчас его консультирует Антон Понкрашов, который прошёл через две подобные операции и сейчас показывает хорошую игру», — цитирует Моню пресс-служба Единой лиги ВТБ.

У Хвостова были диагностированы проблемы с крестообразными связками колена, а также повреждение мениска. 5 апреля баскетболист перенёс операцию в одной из клиник Италии.