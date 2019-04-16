Перасович: ключевым моментом в матче с ЦСКА стало начало третьей четверти

Главный тренер «Басконии» Велимир Перасович прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги.

«Поздравляю ЦСКА, они были сегодня намного лучше и заслужили победу. Думаю, что начало третьей четверти было ключевым моментом сегодня, соперники попали много трёхочковых и решили всё в свою пользу. Когда разница достигла 15-16 очков, для нас было сложно вернуться. У ЦСКА отличный процент трёхочковых и большое количество штрафных, и это те показатели, которые нам нужно изменить, чтобы перевернуть серию», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

Второй матч серии ЦСКА — «Баскония» состоится 18 апреля на московской арене «Мегаспорт».