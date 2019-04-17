Йокич: «Денвер» никогда сдаётся

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич отметил бойцовский характер команды, который она продемонстрировала во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Сан-Антонио Спёрс».



«Тренер сказал, что наша команда никогда не сдаётся. Это правда. Мы не опускаем руки ни при каких обстоятельствах. Мы проиграли первый матч серии. Мы уступали 19 очков по ходу второго. Но у нашего коллектива есть сердце. И мы никому не позволим легко победить нас», – приводит слова Йокича ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Денвера» со счётом 114:105. После неё счёт в серии стал равным 1-1. Йокич в этом матче набрал 21 очко, совершил 13 подборов, отдал 8 результативных передач и сделал 2 перехвата за 39 минут.

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