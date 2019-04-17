Дерозан: победить «Денвер» – это не пара пустяков, но мы в выгодном положении

Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан сохраняет хорошее настроение, несмотря на неудачу во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггетс».



«Мы выиграли первую встречу серии и бились изо всех во второй. Хотя мы и уступили в ней, но преимущество свой площадки теперь перешло у нам. Теперь всё зависит только от нас. Если дома мы сыграем так, как это было на протяжении всего сезона, то вернёмся в Денвер с возможностью закрыть серию. Я доволен тем, что мы находимся в выгодном положении. Ведь мы с самого начала знали, что победить «Денвер» – это не пара пустяков», – цитирует Дерозана ESPN.



Матч завершился выездным поражением «Сан-Антонио» 105:114. После него счёт в серии стал равным 1-1. Дерозан в этой встрече набрал 31 очко, совершил 7 подборов, отдал 2 передачи и сделал 2 перехвата за 33 минуты.

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