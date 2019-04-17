М.Мэлоун: когда «Денвер» уступал «-16», напомнил, что сделали «Клипперс» с «ГСВ»

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун рассказал, как он мотивировал команду, когда взял тайм-аут за шесть минут до конца третьей четверти второго матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Сан-Антонио Спёрс» при счёте 73:57 в пользу соперника.



«Я видел в глазах баскетболистов вопрос о том, что будет дальше. И напомнил им, что сделали «Клипперс» во второй встрече серии с «Голден Стэйт» и как много времени до конца ещё осталось у нас. Мы смогли отыграть такое отставание только потому, что верили в себя, отдавали все силы и дрались до последнего. Игроки приняли мои слова близко к сердцу, и оставшийся отрезок мы выиграли 57:32», – приводит слова Мэлоуна ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Денвера» со счётом 114:105. После неё счёт в серии стал равным 1-1.



Днём ранее «Лос-Анджелес Клипперс» сумел победить «Голден Стэйт Уорриорз», уступая по ходу матча «-31».

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