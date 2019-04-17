Рейнольдс дисквалифицирован на два матча Лиги ВТБ за стычку после игры с УНИКСом

Директорат Единой лиги ВТБ дисквалифицировал центрового «Зенита» Джейлена Рейнольдса на два матча, а также ещё на три условно за участие в стычке в концовке встречи регулярного чемпионата с УНИКСом, сообщает официальный сайт клуба. Таким образом, он пропустит ближайшие игры лиги с «Калевом» и «Локомотивом-Кубань». Кроме того «Зенит» оштрафован на 100 тыс. рублей.



Условная дисквалификация означает, что игрок вправе принимать участие в матчах начиная с 27 апреля. Дисквалификация на три последующие встречи вступит в силу автоматически, если Рейнольдс допустит любое дисциплинарное нарушение регламента чемпионата до окончания сезона-2018/19.



В текущем регулярном чемпионате Лиги ВТБ Рейнольдс принял участие в 23 матчах, набирая по 17,4 очка и совершая по 8,3 подбора за 24 минуты в среднем за игру.



После завершения матча с УНИКСом между Рейнольдсом и атакующим защитником соперника Евгением Колесниковым состоялся разговор с использованием нецензурных выражений, после чего Рейнольдс рукой коснулся лица Колесникова. В ответ тот попытался ударить игрока «Зенита» ногой, но промахнулся.

Прифтис рвётся к победе в регулярке. Осталось совсем немного На пути УНИКСа к первому месту по итогам регулярного чемпионата остались «Парма», «Автодор» и «Зелена Гура».