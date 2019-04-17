Защитника УНИКСа Колесникова дисквалифицировали на один матч

Защитник УНИКСа Евгений Колесников пропустит матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» из-за дисквалификации. Решение о наказании Колесникова было принято по итогам матча с «Зенитом», который состоялся 14 апреля.

После окончания матча у Колесникова возник конфликт с защитником «Зенита» Джейленом Рейнольдсом. Защитник наказан за нарушение статьи 69.1 регламента. Эта статья предусматривает дисквалификацию игрока от 1 до 3 игр за угрозы, запугивание или агрессивное поведение по отношению к судьям, комиссару, представителям Лиги, судьям-секретарям, соперникам, зрителям до, во время или после игры. Кроме того клуб заплатит штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Рейнольдс был дисквалифицирован на два матча.