37 очков Ирвинга помогли «Бостону» обыграть «Индиану», счёт в серии 2-0

Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Бостон Селтикс» на домашней площадке принимал «Индиану Пэйсерс» и победил со счётом 99:91 (29:33, 23:17, 16:29, 31:12). Решающей в матче стала четвёртая четверть, которую хозяева выиграли с преимуществом в 19 очков.

Календарь плей-офф НБА

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Селтикс» Кайри Ирвинг, который набрал 37 очков, собрал 6 подборов и отдал 7 передач. 26 очков в составе победителей набрал Джейсон Тейтум, 10 подборов — у Эла Хорфорда. Самым результативным игроком в составе «Пэйсерс» стал Боян Богданович, набравший 23 очка.

Таким образом, «Бостон» ведёт в четвертьфинальной серии со счётом 2-0. Третья встреча состоится 20 апреля и пройдёт в Индианаполисе.