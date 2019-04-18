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37 очков Ирвинга помогли «Бостону» обыграть «Индиану», счёт в серии 2-0

37 очков Ирвинга помогли «Бостону» обыграть «Индиану», счёт в серии 2-0
Баскетбол / НБА

Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Бостон Селтикс» на домашней площадке принимал «Индиану Пэйсерс» и победил со счётом 99:91 (29:33, 23:17, 16:29, 31:12). Решающей в матче стала четвёртая четверть, которую хозяева выиграли с преимуществом в 19 очков.

Календарь плей-офф НБА

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Селтикс» Кайри Ирвинг, который набрал 37 очков, собрал 6 подборов и отдал 7 передач. 26 очков в составе победителей набрал Джейсон Тейтум, 10 подборов — у Эла Хорфорда. Самым результативным игроком в составе «Пэйсерс» стал Боян Богданович, набравший 23 очка.

Таким образом, «Бостон» ведёт в четвертьфинальной серии со счётом 2-0. Третья встреча состоится 20 апреля и пройдёт в Индианаполисе.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
18 апреля 2019, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
99 : 91
(29:33, 23:17, 16:29, 31:12)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бостон Селтикс: Ирвинг - 37, Тейтум - 26, Хэйворд - 13, Браун - 6, Бэйнс - 5, Розир - 4, Тайс - 4, Хорфорд - 4, Уонамэйкер, Моррис, Ябуселе, Оджелей, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Богданович - 23, Янг - 15, Эванс - 13, Коллисон - 13, Тёрнер - 8, Джозеф - 6, Мэттьюз - 6, Макдермотт - 4, Холидей - 2, Сабонис - 1, Самнер, О'Куинн, Лиф
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