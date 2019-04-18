Сокрушительный данк Адетокунбо и трёхочковый Хардена — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представил ролик, посвящённый пяти лучшим моментам минувшего игрового дня первого раунда плей-офф.

В подборку вошли сокрушительные данки форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума, защитника «Детройт Пистонс» Гленна Робинсона и лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, попадание из-за дуги с фолом в исполнении защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, а также эффектный блок-шот Адетокунбо.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

«Бостон» увеличил преимущество в серии с «Индианой Пэйсерс» — 99:91, 2-0. В другом матче «Милуоки» на своём паркете разгромил «Детройт» (120:99, 2-0). Последняя встреча минувшего игрового дня состоялась в Хьюстоне, где местные «Рокетс» снова оказались сильнее «Юты Джаз» (118:98, 2-0).