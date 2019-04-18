РФБ проведёт просмотр игроков для мужской и женской сборных

Российская федерация баскетбола (РФБ) проведёт просмотровые сборы для потенциальных кандидатов в мужскую и женскую национальные команды, которые в этом году примут участие в чемпионате мира и чемпионате Европы соответственно, сообщают «Известия».

Несколько игроков, проявивших себя наилучшим образом, продолжат подготовку к ЧМ-2019 и ЧЕ-2019 вместе с основным составом. Ближайший резерв женской сборной соберётся 5-8 мая, мужской — в середине июня.

Женский чемпионат Европы по баскетболу пройдёт в Сербии и Латвии с 27 июня по 7 июля. Соперниками россиянок по группе D будут команды Беларуси, Бельгии и Сербии.

Мировое первенство среди мужчин состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября. Российские баскетболисты попали в группу B вместе со сборными Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.