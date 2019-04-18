Тренер БК «Зенит» позвал футбольных фанатов на последние матчи Единой лиги ВТБ

Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Жоан Плаза обратился к футбольным болельщикам «Зенита», призвав их посетить заключительные домашние матчи сезона.

«Поклонники Зенита! Ваш младший брат, Баскетбольный клуб «Зенит», нуждается в вашей поддержке. У нас остались две важнейшие домашние игры, мы ослаблены травмами. Я видел, как вы болеете на «Газпром Арене», и мы нуждаемся в вас, как никогда. Тренер Плаза», — написал Плаза в «Твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» специалиста.

Напомним, «Зенит» занимает шестую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В плей-офф по итогам регулярного чемпионата попадают восемь лучших команд. Свой следующий домашний матч «Зенит» проведёт 21 апреля. Соперником питерцев будет БК «Локомотив-Кубань».