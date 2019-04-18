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Евролига оштрафовала ЦСКА на € 42 тыс. за нарушение правил финансового фэйр-плей

Евролига оштрафовала ЦСКА на € 42 тыс. за нарушение правил финансового фэйр-плей
Баскетбол / Евролига

Евролига оштрафовала ЦСКА на € 42 тыс. за нарушение правил финансового фэйр-плей, сообщает пресс-служба турнира. Как утверждает пресс-служба, московский клуб не предоставил всю необходимую документацию.

«Штраф на 42 тысячи евро наложен на ЦСКА за непредоставление необходимой документации и несоблюдение сроков, установленных правилами финансовой стабильности и честной игры», — говорится в сообщении Евролиги.

Отметим, что санкциям также был подвергнут «Олимпиакос». Греческий клуб оштрафовали на € 14 тыс. за аналогичое непредоставление документов. Также «Олимпиакос» заплатит штраф в размере € 70 тыс. за то, что зарплаты игроков превышают установленную норму, которая находится в прямой зависимости от доходов клуба.

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