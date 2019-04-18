Кириленко: просмотровый сбор в национальную команду — полезная практика

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал инициативу организации провести просмотровые сборы для потенциальных кандидатов в мужскую и женскую национальные команды.



«Считаю, это полезная практика, когда мы собираем потенциальных кандидатов в национальную команду на просмотровый сбор. Во-первых, ребята, которые в ближайшие годы, скорее всего, составят костяк сборной, могут ознакомиться с требованиями главного тренера и почувствовать атмосферу команды. Во-вторых, если кто-то проявит себя и покажет, что на данный момент достоен бороться за место в итоговой заявке ЧМ (12 человек), этот игрок продолжит подготовку со сборной и получит шанс поехать в Китай. Так мы даём широкому кругу баскетболистов возможность проявить себя.



На 12 позиций в заявке на Кубок мира—2019 претендуют около 30 реальных кандидатов. Такого не было уже давно. Причём для многих баскетболистов, которым исполнилось 30 лет и более, это последний шанс сыграть на крупном турнире. Можно сказать, лебединая песня. Поэтому наши опытные ребята выложатся на 120%, чтобы показать результат. Жаль, что в Китае, скорее всего, не сыграет Дмитрий Хвостов. Его очень сложно заменить, но уверен, что Сергей Базаревич найдёт выход из положения» — приводят слова Кириленко «Известия».

РФБ проведёт просмотр игроков для мужской и женской сборных