Ватутин: лёгкая победа над басками в первой игре сослужила ЦСКА плохую службу

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился впечатлениями от второго матча серии плей-офф Евролиги с «Басконией».



«Тренеры, конечно, разберут матч, но в целом мы уступили по делу. «Баскония» была лучше почти во всём, особенно в агрессии. Возможно, более азартна, куражна. Может быть, лёгкая победа в первой игре сослужила нам плохую службу.



Сегодня мы совершили 16 потерь, но дело даже не в их числе, у «Басконии» таковых на одну больше, но половина наших обернулась лёгкими очками в кольцо. Никто не говорил, что в серии будет легко. Баски исполнили задачу-минимум на первую часть серии – отобрали у нас преимущество своей площадки.



Теперь наша цель – проявить характер в сложной ситуации. Панике нет места, мы верим в свои силы, силу наших болельщиков и продолжаем борьбу в плей-офф», – цитирует Ватутина ТАСС.



Встреча завершилась домашним поражением ЦСКА 68:78. После него счёт в серии стал равным 1-1. Следующие два матча серии до трёх побед состоятся на площадке «Басконии».

«Баскония» лишила ЦСКА преимущества своей площадки После разгромной победы в первом матче ЦСКА потерпел поражение во втором и отправится в Испанию без преимущества домашнего паркета.