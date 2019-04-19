«Нижний Новгород» перед матчем с «Калевом» потерял Жбанова

Завтра, в Таллине, состоится очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Калев» встретится с «Нижним Новгородом». В преддверии этого поединка ожиданиями от него поделился наставник нижегородцев Зоран Лукич, посетовав на кадровые проблемы.

«Очень рад за «Калев», который более чем заслуженно попал в финальную стадию Единой Лиги ВТБ. На протяжении всего сезона они демонстрировали очень качественный баскетбол, при этом во второй половине чемпионата они здорово добавили в скорости. В быстрых переходах они очень легко набирают 100 и больше очков за игру, ломая таким образом своих соперников.



К сожалению, мы вновь оказались в ситуации, когда вынуждены поменять наш стиль игры за одну тренировку, поскольку не сможем рассчитывать на помощь Георгия Жбанова. Что и говорить, весь коллектив расстроен из-за этого. Но я точно знаю, что те, кто остались в строю, будут максимально мотивированны до последней минуты регулярного чемпионата», — приводит слова Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».