Лиллард: забавно, что Шрёдер не использовал моё празднование в первых двух играх

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард прокомментировал использование его фирменного празднование разыгрывающим «Оклахома-Сити Тандер» Деннисом Шрёдером в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (108:120, 2-1).

«Да, я видел этот момент. Это было довольно забавно. Шрёдер так долго ждал концовки игры и сделал это, только когда её исход уже был решён. Он не использовал моё празднование в первых двух встречах. Это интересно», — сказал Дэмьен на пресс-конференции после матча.

Шрёдер за 32 минуты набрал 17 очков, отдал 6 результативных передач, собрал 5 подборов и совершил 2 перехвата. Лиллард за 37 минут записал в актив 32 очка, 6 передач, 4 подбора и 2 перехвата.

«Тандер» и «Трэйл Блэйзерс» проведут четвёртую игру серии в Оклахома-Сити на «Чизпик Энерджи-Арене» 22 апреля, начало — в 4:30 мск.