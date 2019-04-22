Дюрант вышел на 13-е место по результативности в плей-офф, обогнав Оладжьювона

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант, набрав 33 очка в четвёртом матче серии первого раунда с «Лос-Анджелес Клипперс», довёл их общее количество в плей-офф НБА за карьеру до 3771 (27,3 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Хакима Оладжьювона и вышел на 13-е место по результативности в плей-офф в истории лиги.



Теперь ближайшим к 30-летнему Дюранту является Джон Хавличек (3776 очков в плей-офф), а из действующих баскетболистов его опережают только Тони Паркер (4045) и Леброн Джеймс (6911). Ни один из них не выступает в плей-офф в нынешнем сезоне.



Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 113:105. Дюрант в ней также совершил 7 подборов, отдал 6 передач и сделал перехват за 38 минут.

33 очка Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Клипперс», счёт в серии 3-1