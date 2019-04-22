Лиллард: рефери могут судить, как хотят. Мы думаем только о себе

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал, как команда настраивалась на четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер».



«После третьей встречи мы в раздевалке отметили, что соперник прописался на линии штрафных бросков. Но договорились, что не будем ни обсуждать решения арбитров, ни использовать «трэш-ток». Рефери могут судить, как хотят. Но мы думаем только о себе и своей игре. Только так у нас будет шанс выиграть. И я горжусь тем, как парни выполнили договоренность», – приводит слова Лилларда ESPN.



Матч завершился выездной победой «Портленда» со счётом 111:98. После него «Трэйл Блэйзерс» повели в серии 3-1. Лиллард в этой встрече набрал 24 очка, совершил 3 подбора, отдал 8 передач и сделал перехват за 41 минуту.

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