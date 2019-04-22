Шакил О'Нил: лидеры «Оклахома-Сити» перетягивали одеяло на себя

Бывшая звезда НБА, а ныне телеаналитик Шакил О'Нил высказал мнение по поводу ключевых причин поражения «Оклахома-Сити Тандер» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Портленд Трэйл Блэйзерс».



«Лидеры «Оклахома-Сити» перетягивали одеяло на себя и выполняли авантюрные броски», – приводит слова О'Нила TNT.



Встреча завершилась домашним поражением «Оклахома-Сити» со счётом 98:111. После неё «Тандер» уступают в серии до четырёх побед 1-3. В этом матче разыгрывающий Расселл Уэстбрук набрал 14 очков, реализовав 3 из 14 бросков с ближней и средней дистанций и 2 из 7 трёхочковых, а форвард Пол Джордж записал в актив 32 очка, отправив в цель 4 из 11 бросков с ближней и средней дистанций и 4 из 10 трёхочковых.

Уэстбрук: прохожу под кольцо, когда захочу, но не должен всегда забивать оттуда