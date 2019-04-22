Мэджик Джонсон: буду помогать «Лейкерс», как будто и не уходил с работы

Бывший президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон уверен, что недавняя отставка с должности не повлияет на его стремление приносить пользу организации.



«Если бы у меня была возможность вернуться в прошлое, то в качестве президента «Лейкерс» я бы сделал всё точно так же. Всем известно, что я люблю эту организацию и всегда буду помогать ей.



Иногда нужно делать всё по-своему, не обращая внимания на то, что подумают другие. Я именно такой человек.



Я буду работать на благо «Лейкерс», как будто и не уходил со своего поста. Я каждый день общаюсь с руководством организации и стараюсь приносить пользу», – приводит слова Джонсона TMZ.



Джонсон выступал за «Лейкерс» в качестве игрока, а затем работал главным тренером и президентом организации.

Источник: Лю и Уильямсу посоветовали не соглашаться на работу в «Лейкерс»