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Мэджик Джонсон: буду помогать «Лейкерс», как будто и не уходил с работы

Мэджик Джонсон: буду помогать «Лейкерс», как будто и не уходил с работы
Баскетбол / НБА

Бывший президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон уверен, что недавняя отставка с должности не повлияет на его стремление приносить пользу организации.

«Если бы у меня была возможность вернуться в прошлое, то в качестве президента «Лейкерс» я бы сделал всё точно так же. Всем известно, что я люблю эту организацию и всегда буду помогать ей.

Иногда нужно делать всё по-своему, не обращая внимания на то, что подумают другие. Я именно такой человек.

Я буду работать на благо «Лейкерс», как будто и не уходил со своего поста. Я каждый день общаюсь с руководством организации и стараюсь приносить пользу», – приводит слова Джонсона TMZ.

Джонсон выступал за «Лейкерс» в качестве игрока, а затем работал главным тренером и президентом организации.

Источник: Лю и Уильямсу посоветовали не соглашаться на работу в «Лейкерс»
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