Агент Михайловского: не будем уверены в выборе в 1-м раунде – снимемся с драфта

Агент атакующего защитника «Автодора» Никиты Михайловского Игорь Рубин рассказал о нюансах решения выставить кандидатуру игрока на предстоящий драфт НБА.



«Наша цель – быть выбранным в первом раунде драфта. Если до 10 июня мы поймём, что это неосуществимая задача, Никита снимет свою кандидатуру. Как вы знаете, европейский игрок может снять свою кандидатуру и затем выставиться ещё два раза.



У Никиты действующий контракт с «Автодором» ещё на четыре сезона. Соглашение не подразумевает перехода в НБА в это межсезонье, но может стать предметом переговоров. Возможны разные варианты. Так далеко мы не загадываем. Ближайшие полтора месяца покажут, в какой ситуации мы находимся. Важно понимать следующий момент – клубы НБА делают выбор по потенциалу, а не по уровню готовности на данный момент. Например, Пасечник провёл два довольно успешных года в Европе и в этом году, скорее всего, поедет в «Филадельфию». Так что Никита уедет в НБА, когда будет к этому готов», – цитируют Рубина «Известия».

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