Джонсон: Джеймс приведёт «Лейкерс» к титулу, но команде нужна ещё суперзвезда

Бывший президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон заявил, что не разочаровался в Леброне Джеймсе. Звёздный игрок перешёл в «Лос-Анджелес» перед началом нынешнего сезона, но в итоге «Лейкерс» не смогли выйти в плей-офф, потеряв шансы на продолжение борьбы за титул досрочно. Вскоре после этого стало известно, что Джонсон ушёл в отставку с поста президента клуба.

«Я люблю Леброна, он приведёт нашу команду к чемпионству. Мы ждём от него многого и рады, что он оказался в нашей команде. У меня с ним всё хорошо, также всё хорошо с Мавериком Картером и Ричем Полом. Нам всем нужно следовать дальше выбранным курсом. Летом необходимо подписать ещё одну суперзвезду, тогда всё будет в порядке», — цитирует Джонсона TMZ.