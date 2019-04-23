Девушка обвиняет Уолтона в сексуальных домогательствах

Бывшая ведущая телеканала Spectrum SportsNet LA Келли Теннант подала в суд на главного тренера «Сакраменто Кингз» Люка Уолтона. Девушка обвиняет специалиста в сексуальных домогательствах, сообщает ESPN.

Теннант утверждает, что в номере отеле Уолтон насильно прижал её к кровати, после чего поцеловал и прикасался к ней. Инцидент произошёл до того, как Люк возглавил «Лос-Анджелес Лейкерс». Тогда специалист работал приглашённым экспертом на телеканале и встретился с девушкой, чтобы обсудить предисловие к её книге, которое он должен был написать.

Фото доступно на странице Келли Теннант в «Инстаграме».

Представители «Лейкерс» сообщили, что узнали об иске только после увольнения Уолтона, поэтому не будут ничего комментировать, поскольку сейчас он работает в другом клубе. «Сакраменто» тоже отказались от комментариев. НБА начало собственное расследование инцидента.