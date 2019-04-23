«Детройт» установил антирекорд НБА, проиграв 14 матчей плей-офф подряд

«Детройт Пистонс» проиграл со счётом 104:127 в четвёртом матче серии первого раунда постсезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» (0-4).

Для «Детройта» это поражение стало 14-м подряд в плей-офф. Команда из штата Мичиган установила антирекорд НБА по этому показателю, сообщает ESPN.

Ранее «Пистонс» всухую проиграли серии первого раунда с «Кливленд Кавальерс» в 2016 и 2009 годах, а в сезоне-2007/08 потерпели поражение в последних двух встречах финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (2-4).

«Детройт» одержал последнюю победу в плей-офф 26 мая 2008 года, когда обыграл «Бостон» со счётом 94:75.

Посмотреть турнирную сетку нынешнего розыгрыша плей-офф НБА можно на «Чемпионате».