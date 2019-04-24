«Лейкерс» провели собеседование с Киддом

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» на этой неделе провело собеседование с бывшим главным тренером «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс» Джейсоном Киддом по поводу должности главного тренера команды, сообщает ESPN.

Другими кандидатами на вакантный пост являются экс-наставник «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю, а также Монти Уильямс и Джуван Ховард, работающие ассистентами в тренерских штабах «Филадельфии Сиксерс» и «Майами Хит» соответственно.

«Лейкерс» завершили сезон-2018/19 на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах регулярного чемпионата калифорнийская команда одержала 37 побед и потерпела 45 поражений.

Посмотреть турнирную сетку нынешнего розыгрыша плей-офф НБА можно на «Чемпионате».