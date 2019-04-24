Джордж — о победном попадании Лилларда: это очень плохой бросок

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж прокомментировал победное попадание из-за дуги с сиреной в исполнении разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА (115:118, 1-4). В последней атаке против Лилларда защищался Джордж.

«Это плохой бросок. Мне всё равно, что говорят другие. Это плохой бросок, но ему удалось его реализовать. Никто не будет воспринимать этот бросок как плохой. Нам остаётся только жить с этим», — приводит слова Пола журналист ESPN Ройс Янг на своей странице в «Твиттере».

Джордж в пятом матче с «Портлендом» за 42 минуты набрал 36 очков, собрал 9 подборов и отдал 3 результативные передачи. Звёздный форвард реализовал 14 бросков с игры из 20, включая 3 трёхочковых из 8.