«Лейкерс» предлагали Уолтону остаться, но он решил уйти из клуба

У Люка Уолтона была возможность продолжить тренировать «Лос-Анджелес Лейкерс» после нынешнего сезона. Специалист сам принял решение покинуть команду, сообщает The Athletic.

После неожиданного ухода Мэджика Джонсона с должности президента по баскетбольным операциям «Лейкерс» Уолтон встретился с владельцем клуба Джинни Басс, которая предложила ему остаться на посту главного тренера. Люк к тому моменту уже знал, что Джонсону ранее разрешили уволить его, поэтому специалист отказался от предложения Басс. В середине апреля он возглавил «Сакраменто Кингз».

«Лос-Анджелес» завершил сезон-2018/19 на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах регулярного чемпионата калифорнийская команда одержала 37 побед и потерпела 45 поражений.