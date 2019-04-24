«Химки» и Тимма заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве

Форвард сборной Латвии Янис Тимма может остаться в «Химках» по окончании арендного соглашения с греческим «Олимпиакосом», сообщают «Известия».

«Тимма — сильный игрок, который отлично вписался в нашу команду и приносит большую пользу. Конечно, мы бы хотели, чтобы он остался на следующий год, и сделаем для этого всё, что от нас зависит. Но говорить об этом пока рано — когда закончится сезон, ситуация станет более понятной», — сказал генеральный директор «Химок» Павел Астахов.

Источник издания сообщил, что Янис комфортно чувствует себя в команде. Приоритетный вариант для форварда — остаться в «Химках».

Чтобы Тимма продолжил выступать за подмосковный клуб, необходимо совпадение двух факторов. Во-первых, Дэвид Блатт, который не доверял латышу, должен остаться на посту главного тренера «Олимпиакоса» по завершении этой кампании. Во-вторых, «Химки» должны пробиться в Евролигу, чтобы сохранить бюджет на нынешнем уровне.