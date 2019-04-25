39-летний Рейес продлил контракт с «Реалом» до конца сезона

Тяжёлый форвард «Реала» Фелипе Рейес продлил контракт с мадридским клубом. Новое соглашение 39-летнего игрока рассчитано до конца сезона-2019/20.

Рейес выступает за «Реал» с 2004 года. Нынешний сезон стал для ветерана уже 15-м в составе мадридского клуба. В текущем сезоне Евролиги он в среднем набирал по 4 очка за матч, а в испанской лиге ACB — по 8 очков.

Напомним, Рейес является рекордсменом Евролиги по количеству проведённых встреч. В марте 2019 года форвард сравнялся по количеству матчей в турнире с легендарным Хуаном Карлосом Наварро. Тогда он провёл 341-й матч в турнире.

«Реал» стал первым клубом, который в нынешнем сезоне Евролиги пробился в «Финал четырёх». В 1/4 финала «Реал» выиграл серию у «Панатинаикоса» со счётом 3-0.