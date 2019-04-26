«Реал» заинтересован в услугах де Коло

«Реал» заинтересован в услугах защитника ЦСКА Нандо де Коло, сообщает Encestando. Его контракт с «армейцами» истекает по окончании нынешнего сезона. Москвичи уже начали поиск замены игроку на случай, если переход состоится.



31-летний де Коло выступает за ЦСКА последние пять лет. В составе «армейцев» он стал победителем, MVP сезона, MVP «Финала четырёх», самым результативным игроком регулярного чемпионата и «Финала четырёх» Евролиги в сезоне-2015/16, а также четырёхкратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Кроме того, защитник трижды был включён в первую символическую сборную сезона Евролиги и трижды признан MVP сезона в Лиге ВТБ.



В текущем сезоне де Коло набирает по 14,1 очка и отдаёт по 3,4 передачи за 24 минуты в среднем за игру в Евролиге и записывает в актив по 16,3 очка и 3,4 передачи за 22 минуты в Лиге ВТБ.

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