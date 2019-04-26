Уэстбрук: скоро меня начнут критиковать за то, что моя левая нога больше правой

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук ответил на критику своей игры в серии первого раунда плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс».



«Если кто-то собирается судить о всей моей карьере по двум или трём последним встречам, то вперёд. Мне плевать на это. Я знаю, на что способен, и знаю, чего не могу. И меня это устраивает.



Все говорят, что я перетягиваю одеяло на себя. Но именно я занимал первое место по результативным передачам в течение трёх последних лет. Этому не придают значения. Зато обсуждают реализацию бросков. В следующем сезоне я стану атаковать точнее. И тогда, наверное, меня начнут критиковать за то, что моя левая нога больше правой. Кто знает, что они ещё придумают», – передаёт слова Уэстбрука ESPN.



«Оклахома-Сити» уступил в серии со счётом 1-4. Защитник в ней набирал по 22,8 очка, реализуя 36% бросков с игры.

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