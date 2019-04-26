Воронцевич: «Баскония» играет жёстко, на грани фола и порой задирается

Мощный форвард ЦСКА Андрей Воронцевич накануне четвёртого матча серии плей-офф Евролиги с «Басконией» отметил бескомпромиссную борьбу в противостоянии.



«Это плей-офф, и здесь никто не хочет проигрывать. Естественно, многие баскетболисты «Басконии» пытаются играть жёстко, на грани фола. Они тоже ходят пробиться в «Финал четырёх», поэтому неудивительно, что кто-то порой задирается. Но мы к этому готовы и понимаем, что надо оставаться с холодной головой, не вестись на провокации. Мы учли все эти моменты с тренерским штабом.



Усталость компенсируется внутренней энергией. Это тот период сезона, когда надо забыть о микротравмах, болячках и прочих вещах. Главное, что мы все вместе, идём к общей цели как команда», – цитируют Воронцевича «Известия».



ЦСКА ведёт в серии до трёх побед со счётом 2-1. Следующая встреча состоится на площадке испанского клуба.

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