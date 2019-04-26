Попович: наш план был в том, что у нас был план. А обсуждать его я не собираюсь

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович с присущим ему чувством юмора ответил на вопрос, за счёт чего команда добилась успеха в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггетс».



«Наш план заключался в том, что у нас был план. Иногда идеи срабатывают, а иногда – нет. Но обсуждать их я не собираюсь при всём уважении. Не вижу для этого никаких причин. Не то чтобы это был секрет или нечто кардинально новое. Но в итоге всё повернулось в нашу пользу», – приводит слова Поповича ESPN.



Матч завершился домашней победой «Сан-Антонио» 120:113. После него счёт в серии до четырёх побед стал равным 3-3. Решающая, седьмая встреча состоится в Денвере.



Под руководством Поповича «Спёрс» уступали в первом раунде плей-офф только пять раз за последние 22 года.