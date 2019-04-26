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Ватутин: ЦСКА с Теодосичем ничего не подписывал и ни о чём не договаривался

Ватутин: ЦСКА с Теодосичем ничего не подписывал и ни о чём не договаривался
Баскетбол / Евролига

Президент ЦСКА Андрей Ватутин опроверг информацию испанских СМИ о том, кто клуб договорился с разыгрывающим Милошем Теодосичем о контракте на следующий сезон.

«Вероятно, только удивительным стечением обстоятельств, и ничем иным, можно объяснить появление именно в испанской прессе в день нашего матча с «Басконией» информации о контракте ЦСКА и Теодосича. Я общался с Милошем неделю назад, но говорили мы совсем не про баскетбол, а про детей и семьи. Так что фанатам Тео и его противникам стоит успокоиться, никто ничего не подписывал и ни о чём не договаривался», – приводит слова Ватутина ТАСС.

После того как Теодосич в феврале расторг контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», он выступал только за сборную Сербии.

ЦСКА договорился с Теодосичем о контракте на следующий сезон
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