Ватутин: ЦСКА с Теодосичем ничего не подписывал и ни о чём не договаривался

Президент ЦСКА Андрей Ватутин опроверг информацию испанских СМИ о том, кто клуб договорился с разыгрывающим Милошем Теодосичем о контракте на следующий сезон.



«Вероятно, только удивительным стечением обстоятельств, и ничем иным, можно объяснить появление именно в испанской прессе в день нашего матча с «Басконией» информации о контракте ЦСКА и Теодосича. Я общался с Милошем неделю назад, но говорили мы совсем не про баскетбол, а про детей и семьи. Так что фанатам Тео и его противникам стоит успокоиться, никто ничего не подписывал и ни о чём не договаривался», – приводит слова Ватутина ТАСС.



После того как Теодосич в феврале расторг контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», он выступал только за сборную Сербии.

ЦСКА договорился с Теодосичем о контракте на следующий сезон