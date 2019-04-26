Защитник «Химок» Якушин вошёл в состав жюри конкурса красоты

Защитник БК «Химки» Тимофей Якушин вошёл в состав жюри конкурса красоты «Краса Химок». Баскетболист выбрал самую красивую девушку конкурса.

Участие в конкурсе принимали девушки в возрасте от 16 до 25 лет, а в финальный этап вышли 11 конкурсанток. В течение полутора месяцев участницы проходили испытания: стажировались на телевидении, соревновались в кулинарном искусстве и разрабатывали личные социальные проекты. В финале девушки демонстрировали творческие номера: пели, танцевали и читали стихи. А в рамках интеллектуального задания представили свой рассказ о Химках.

«Спасибо большое организаторам за приглашение. Я получил большое удовольствия от вечера. Все девушки красивые и талантливые. Перед жюри стоял очень сложный выбор, спорили мы очень много. Поздравляю победительницу, и всем девушкам желаю успехов и хорошего настроения», — цитирует Якушина пресс-служба «Химок».