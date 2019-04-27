Итудис: ЦСКА смог победить, потому что игроки до конца верили в свои силы

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги над «Басконией» (92:83), которая позволила «армейцем» вновь выйти в «Финал четырёх» турнира.

«Эти невероятные игроки не переставали верить и сумели вернуться в этом сумасшедшем матче. «Баскония» — отличная команда, спасибо ей за эту серию, атмосферу и организацию. Мы смогли победить, уступая по ходу встречи около 13 очков, потому что в нашей команде игроки до конца верили в свои силы», — приводит слова Итудиса ТАСС.

Отметим, что ЦСКА стал третьим участником «Финала четырёх». Ранее путёвки себе обеспечили мадридский «Реал» и стамбульский «Фенербахче». Ещё одно место в финальной стадии турнира оспаривают «Барселона» и «Анадолу Эфес».