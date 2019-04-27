Дюрант обновил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 50 очков

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант обновил личный рекорд результативности в плей-офф в шестом матче серии первого раунда с «Лос-Анджелес Клипперс» (129:110, 4-2).

Дюрант за 42 минуты набрал 50 очков, собрал 6 подборов, отдал 5 результативных передач, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот. Форвард реализовал 15 бросков с игры из 26, включая 6 трёхочковых из 14. Со штрафной линии 30-летний баскетболист набрал 14 очков, совершив 15 попыток.

Кевин выступает за команду из Окленда с 2016 года. Ожидается, что предстоящим летом звёздный игрок станет неограниченно свободным агентом и заключит долгосрочное соглашение с «Голден Стэйт» или с другим клубом.

Посмотреть турнирную сетку плей-офф НБА можно на «Чемпионате».