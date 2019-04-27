«Клипперс» связывались с «Бостоном» для обмена Ирвинга

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» пыталось заполучить разыгрывающего «Бостон Селтикс» Кайри Ивирнга перед февральским дедлайном на обмены в нынешнем сезоне, сообщает The Athletic.

Представители «Клипперс» позвонили коллегам из «Бостона» до того, как форвард Тобиас Харрис был обменян в «Филадельфию Сиксерс», но клуб из штата Массачусетс сразу отказался от сделки.

«Селтикс» завершили регулярный чемпионат НБА на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 82 матчах команда Брэда Стивенса одержала 49 побед и потерпела 33 поражения.

В серии первого раунда плей-офф «Бостон» всухую обыграл «Индиану Пэйсерс». В полуфинале Востока самому титулованному клубу в истории лиги будет противостоять «Милуоки Бакс».