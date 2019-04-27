Мори: «Уорриорз» выглядят хуже, чем в прошлом году, потому что им скучно

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поделился мнением о «Голден Стэйт Уорриорз», с которым его команда сыграет в полуфинале плей-офф Западной конференции.

«Иногда «Уорриорз» выглядят не так хорошо, как в прошлом году. Но если честно, когда я смотрю на их игру, у меня складывается впечатление, что им просто скучно. Уверен, они быстро могут всё изменить.

Победить «Голден Стэйт» будет невероятно трудно. Судьбу большинства серий решают лучшие игроки команд, их лучшие пятёрки. В этом плей-офф сильнейшая пятёрка «Уорриорз» стала лучше, поскольку в прошлом году Андре Игуодала был травмирован», — приводит слова Мори Clutch Points со ссылкой на подкаст Bleacher Report.

В первом раунде нынешнего постсезона «Хьюстон» обыграл «Юту Джаз» со счётом 4-1. «Голден Стэйт» понадобилось шесть матчей, чтобы справиться с «Лос-Анджелес Клипперс».